Стало известно, как изменятся выборы в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства. Новые поправки наделяют ЦИК полномочиями решать, использовать ли бумажные бюллетени при голосовании и меняют сроки проведения довыборов в Госдуму, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

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Законопроект уточняет положения, которые касаются проведения голосования с помощью электронных комплексов на избирательном участке, а также дистанционного электронного голосования, — говорится в сообщении.

Помимо этого, появятся специальные избирательные счета. Это позволит сократить время кандидатам, их уполномоченным по финансовым вопросам при получении банковских услуг по этим счетам. Сообщается, что все эти изменения необходимы для борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела России.

Изменения коснутся и избирателей, проживающих за рубежом. Они смогут выбирать депутатов Государственной Думы только по партийным спискам. При этом с учетом того, что в нынешних условиях зарубежные участковые избирательные комиссии вынуждены сами изготавливать бюллетени для голосования, — подчеркнули в Госдуме.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, ужесточающий закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов. Документ предполагает, что должен проверяться не только факт заключения брака, но и доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства.