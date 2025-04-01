Названы самые распространенные знаки зодиака в Госдуме

Самым распространенным знаком зодиака среди депутатов Госдумы стал Лев: их представители составляют 11,88 процента от общего числа политиков. На втором месте расположились Девы с 10,54 процента. Закрывают тройку лидеров Рыбы (9,64 процента).

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Сообщается, что 53 из 446 депутатов являются Львами — они были рождены в период с 23 июля по 22 августа. Среди них такие политики, как первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, а также руководитель партии «Единая Россия» Владимир Васильев.

Отмечается, что треть депутатов, избиравшихся по одномандатным округам Северо-Кавказского федерального округа, также являются Львами. Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов.

Меньше всего в Госдуме оказалось Стрельцов: их число составляет всего 5,61 процента. Скорпионы и Водолеи также оказались в меньшинстве — 6,5 и 7,4 процента, передает Lenta.ru.

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и узнали, обращают ли в России внимание на знак зодиака соискателя при собеседовании или приеме на работу.

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