Путин изменил зарплаты губернаторов

Зарплаты глав российских регионов будут приравнены к зарплатам вице-премьеров правительства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение ... в размере, предусмотренном для Заместителя Председателя Правительства», — сказано в указе.

Документ был опубликован на сайте правовых актов.

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Денежное вознаграждение включает в себя регулярные ежемесячные и ежеквартальные денежные выплаты. Указанные изменения начнут действовать с начала следующего года, что позволит унифицировать уровень заработных плат ведущих должностных лиц на федеральном и региональном уровнях.