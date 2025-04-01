Путин начал встречу с зарубежным гостем

Президент России Владимир Путин начал встречу с главой МИД КНР Ван И, который прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Уточняется, что в ходе начала переговоров российский лидер попросил зарубежного гостя передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ваном И анонсировал проведение в мае российско-китайского саммита. Он указал, что этот вопрос является ключевым в рамках визита китайского коллеги.