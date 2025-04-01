Медведев опубликовал комикс с Зеленским

В День смеха зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях комикс, в котором обыгрывается диалог политика, который похож на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

В комиксе Зеленский задает вопрос о том, любят ли его, политику с прической фон дер Ляйен и лицом фюрера Адольфа Гитлера. На что ему отвечают: «Нет, мы снова полюбили людей в ЕС». После чего европейский политик признается, что это первоапрельская шутка и в ЕС любят только Зеленского.

«Европейские элиты выбирают смерть», - подписал изображение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Напомним, что в начале марта фон дер Ляйен представила свой пятиступенчатый план «перевооружения Европы». Первой частью плана должно стать высвобождение госсредств для финансирования обороны на национальных уровнях. Также план предлагает обеспечить 150 миллиардов евро кредитов странам ЕС на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты, боеприпасы, дроны и антидроновые системы.