Кадыров назначил своего сына куратором МВД Чечни

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен куратором Министерства внутренних дел по региону. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Чечни.

«... по поручению главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, куратором Министерства внутренних дел по ЧР назначен Адам Рамзанович Кадыров», — написали в telegram-канале регионального МВД.

О назначении Адама Кадырова на должность было объявлено в ходе торжественного совещания в МВД Чечни.

Сына Кадырова Адама наградили медалью «За боевое отличие»

Кроме того, в рамках совещания прошло торжественное награждение полицейских, которые отличились при выполнении своих обязанностей. Полицейские были удостоены высших наград и медалей «Герой Чеченской Республики. Къонах» за мужество и героизм.