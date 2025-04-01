«Слово из трех букв»: как и над кем шутит президент России

Президент России Владимир Путин, несмотря на серьезную должность, регулярно шутит в разной обстановке и над разными людьми, в том числе и над собой. Подборку шуток главы государства сделал ТАСС в честь Дня смеха, который отмечается 1 апреля.

Российский лидер признавался, что как критикует своих подчиненных для улучшения результата их работы, так и хвалит. И критика, и похвала иногда принимают форму шутки. В частности, Владимир Путин подтрунивал над министром финансов Антоном Силуановым, рассказывая, что если попросить его дать деньги, он «будет плакать: «Денег нету»». А Михаила Дегтярева в пору его губернаторства в Хабаровском крае за принятые в регионе меры для удержания цен на яйца Путин назвал «следующим после Господа».

Нередко глава государства шуткой разбавляет общение и с зарубежными коллегами. В частности, зимой 2019 года он пригласил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приехать в Сибирь, заметив, что там «- 40 и можно получше узнать Россию».

«Надеюсь, ты меня там не оставишь», - подыграл коллеге турецкий лидер. «Как соберешься - звони, - смеясь», - ответил Путин.

При этом глава государства никогда не позволял себе оскорблений в адрес политиков, даже из недружественных стран. Например, несмотря на то, что бывший вице-президент США Камала Харрис во время президентской гонки позволяла себе оскорбительные выпады в адрес российского лидера, тот отметил, что «она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо».

Путин пошутил о ежедневной встрече с президентом России

Комментируя же отношения с ЕС после введения европейскими странами масштабных антироссийских санкций, президент России констатировал, что не собирается закрывать «окно в Европу», хоть оттуда и «дует».

«Но у нас хорошая погода», - заметил Путин и привел последние данные роста ВВП РФ.

Иногда шуткой глава государства поддерживает и разволновавшихся журналистов. Так, в феврале 2024 года, когда главный вопрос для представителей СМИ был - когда же состоится встреча Путина с Дональдом Трампом, корреспондент, переволновавшись, перепутал фамилии и спросил, когда глава государства встречается с Путиным.

«Каждый день. В зеркало смотрюсь», - ответил президент.

Юмор российского лидера часто обыгрывает и сиюминутные ситуации. Как-то, отвечая на вопросы студентов в Китае, Путин пошутил, что он «не интернет и не на все знает ответы».

Но Владимир Путин иногда и на серьезные, чувствительные вопросы отвечает анекдотами. Например, в июне 2006 года на вопрос о возможности санкций против Ирана Путин напомнил, что политика не терпит сослагательного наклонения:

«Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой».

Напомним, что президент России в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря 2024 года, отвечая на вопрос о том, что будет с беженцами, если континенты в перспективе начнут уходить под воду, рассказал анекдот про кроссворд, семью и «слово из трех букв», который заканчивается словами «о доме надо думать».