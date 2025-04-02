Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России

Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре на территории России, надеясь ввести президента США Дональда Трампа в заблуждение, однако Владимир Зеленский не учитывает степень его осведомленности о происходящем. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она предположила, что Киев надеется, что, «как и предыдущему президенту», Дональду Трампу можно предоставлять искаженную картинку и он не разберется в ситуации.

«Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ считает, что таким образом Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и его администрации. Кроме того, Украина не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире, сказала она.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

25 марта, после переговоров в Эр-Рияде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали США список объектов инфраструктуры, которые попадают под этот мораторий. Также он заявил, что достигнутые при посредничестве США соглашения с Россией вступят в силу после оглашения Вашингтоном. По словам Зеленского, такое условие назвала сама американская сторона.