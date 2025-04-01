Путин потребовал от Белоусова доклад об исполнении отказа от ударов по энергообъектам

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ запросил доклад по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам, пишет ТАСС.

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"Прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной", - сказал глава государства.

Далее совещание продолжилось в закрытом режиме.

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