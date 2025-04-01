В МИД России рассказали о сигналах Трампа по Украине

Россия не слышала сигналов президента США Дональда Трампа украинской стороне о прекращении конфликта. Как сообщает журнал «Международная жизнь», об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, все, что есть от американцев сегодня: «попытка найти некую схему», которая позволила бы добиться прекращения огня. После этого Вашингтон хочет перейти к «неким другим моделям», в которых нет места главному требованию Москвы — решению первопричин конфликта.

«Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть», — сказал замглавы МИД РФ.

Он добавил, что у России есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме. Он отрабатывается, в том числе и представителями РФ на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде.