Зюганов выступил против приглашения Трампа на парад Победы

Пока США помогают Украине вести боевые действия против РФ, американского лидера Дональда Трампа не следует приглашать на парад Победы в Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он указал, что «сегодня англосаксы и натовцы развязали войну против русского мира», поэтому не имеют права «приезжать на этот праздник».

«Любые приглашения должны прежде всего определяться безопасностью и нормальной обстановкой», - добавил политик.

Ранее Трамп подтвердил журналистам намерение посетить Москву, однако посещение парада Победы на 9 мая, по его мнению, было бы «слишком скорым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».