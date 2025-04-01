В МИД РФ обратились к США из-за Украины

Текущая позиция США по Украине не учитывает необходимость решения первопричин конфликта.

Это препятствие нужно преодолевать для достижения долгосрочного мира, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«В позиции США по Украине сейчас начисто отсутствует требование решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это надо преодолевать», — передает РИА Новости.

Агентство ссылается на слова Рябкова.

Рябков: США не выйдут из НАТО

Замглавы МИД также указал, что хотя Россия серьезно воспринимает предложения Вашингтона, она не может принять их без доработок. Кроме того, политик выразил обеспокоенность отсутствием сигналов от администрации президента США Дональда Трампа к Киеву о необходимости прекращения военных действий.