В Госдуме запросили досрочного прекращения полномочий депутата Напсо

Думская комиссия по мандатным вопросам предложила рассмотреть досрочное прекращение полномочие депутата от ЛДПР Юрия Напсо.

Напсо порядка двух лет не присутствовал на пленарных заседаниях Госдумы, он находится за рубежом, заявил первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Василий Пискарев, передает ТАСС.

В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос о лишении полномочий Напсо из-за его отсутствия на заседаниях более двух лет.