В Госдуме запросили досрочного прекращения полномочий депутата Напсо

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Думская комиссия по мандатным вопросам предложила рассмотреть досрочное прекращение полномочие депутата от ЛДПР Юрия Напсо.

В Госдуме запросили досрочного прекращения полномочий депутата Напсо
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Напсо порядка двух лет не присутствовал на пленарных заседаниях Госдумы, он находится за рубежом, заявил первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Василий Пискарев, передает ТАСС.

В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос о лишении полномочий Напсо из-за его отсутствия на заседаниях более двух лет.

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