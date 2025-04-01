Путин примет главу МИД Китая

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Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главой МИД Китая Ван И во время его визита в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее Ван И провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Да, мы рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И, и они смогут пообщаться. По крайней мере лидеры наших двух стран всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации. И Путин давно знает Ван И, и Ван И знаком с Путиным, поэтому наши старые добрые друзья и партнеры, — рассказал Песков.

Ранее Ван И встретился с Лавровым, дипломаты обсудили характер отношений России и Китая. Ван и пробудет в Москве с 31 марта по 2 апреля, он намерен обсуждать с российской стороной контакты двух стран на высшем уровне и процесс урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, Лавров в ходе встречи с Ван И заявил, что страны мирового большинства видят в отношениях России и Китая большой стабилизирующий фактор на мировой арене. По словам российского дипломата, Москва и Пекин ответственны за тесную координацию в глобальном политическом процессе.