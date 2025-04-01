Путин назначил генерал-лейтенанта замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко заместителем главы МЧС РФ. Соответствующий указ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

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«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бутко Вячеслава Сергеевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении на сайте.

Указ о назначении Бутко вступил в силу с момента его подписания 1 апреля.

Перед своим назначением Бутко исполнял обязанности руководителя Академии Государственной противопожарной службы при МЧС России. Соответственно указу, подписанному Путиным, он был освобожден от занимаемой должности.