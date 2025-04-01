Переговоры с США по урегулированию украинского конфликта — «сложная субстанция», которая требует дополнительных усилий.

Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозах американского лидера Дональда Трампа ввести новые пошлины в отношении российских нефтяников.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с урегулированием, очень сложные, и они требуют дополнительных усилий. Мы продолжаем контакты с американской стороной», — сказал Песков.

Трамп примет решение об условии России по санкциям после консультаций

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если президент Путин не ускорит мирный процесс по Украине. Причем он отметил, что не хочет этого делать. В марте состоялся очередной раунд переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта. В результате были достигнуты договоренности о разработке новой «Черноморской инициативы».