Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, и никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с соседями. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Финляндии, пишет ТАСС.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил возобновление отношений с Россией, заметив, что стране пора «морально подготовиться».

В Кремле сегодня прокомментировали это заявление, отметив, что Москва ничего не имеет против восстановления связей с другими странами.

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает», - отметил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Он также заметил, что Россия никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения, в том числе со своими соседями, пишет РИА Новости.

Напомним, что на фоне украинского кризиса Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО и получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. После чего, по данным СМИ, в Хельсинки предложили разместить беспилотники альянса на своей авиабазе с целью сбора информации вдоль границы с Россией.