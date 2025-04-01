Эксперт рассказал, что российские власти будут делать с портами в Арктике

Российские власти могут оценить эффективность управления портами в Арктике, а также сделать выводы касательно их собственников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. Ломоносова Сергей Никоноров.

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"Оценивать нужно по эффективности работы портов", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если порт окажется неработоспособен или будет работать неэффективно, а также не выполняет требования по грузообороту, то, наверное, необходимо присмотреться к его руководству, акционерам, бенефициарам и сделать необходимые выводы.

Напомним, что в Мурманске 26-27 марта прошел Международный арктический форум, в котором также принял участие президент России Владимир Путин. Во время своего выступления он поставил задачу развивать арктические порты, что будет одним из приоритетов на ближайшую перспективу с развитием транспортных путей, а также создание логистических хабов.