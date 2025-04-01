Внук Зюганова назвал причину своей госпитализации

Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ и депутат Московской городской думы, заявил, что он был планово госпитализирован для проведения медицинского обследования, передает РИА Новости.

О том, что депутата Мосгордумы госпитализировали из-за проблем с почками, ранее написал Telegram-канал Mash. По его данным, 36-летний политик пожаловался на плохое самочувствие в выходные. Подчеркивалось, что сейчас он остается под наблюдением врачей. Зюганов позднее прокомментировал свое состояние в беседе с агентством. По его словам, он уже завтра выйдет на работу.

«Да ничего серьезного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», - отметил внук лидера КПРФ.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что в начале марта режиссера Никиту Михалкова госпитализировали с повышенным давлением. Утверждалось, что после этого у режиссера обнаружили проблемы с сердцем. Позднее его пресс-служба опровергла эту информацию. Она назвала ее фейком. Представитель Михалкова пожелал здоровья тем, кто «распространяет эти леденящие душу слухи».