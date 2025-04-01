Французам следует подумать об учреждении Шестой Республики. Об этом заявил на своей странице в «ВКонтакте» председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор лидеру фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

По его словам, если с очередной революцией ничего не получится, то гражданам Франции нужно вспомнить, как 31 марта 1814 года русская армия императора Александра I во главе союзных войск вступила в Париж и «подарила свободу» стране, истерзанной тиранией Наполеона Бонапарта.

Медведев заявил, что Царская Россия принесла «на штыках» демократию во Францию.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Стало известно, как Ле Пен восприняла приговор

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.