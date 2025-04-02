В МИД заявили о важности визита Си Цзиньпина на 80-летие Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящий визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию особенно важным в контексте «происходящих в мире перемен». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Си посетит Россию с официальным визитом и примет участие в торжествах, связанных с 80-летием Победы. Путин отметил, что Россия и Китай вместе отпразднуют «и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией».

Захарова назвала визит Си «чрезвычайно важным событием в контексте происходящих в мире перемен». Она подчеркнула, что юбилей Победы - не просто «рутинная дата», но в последние годы этот праздник забывается на Западе.

«Мы с Китаем вместе будем встречать этот юбилей, к нам приедет председатель КНР, который <…> также делает особый акцент и на роли наших стран как тогда, так и сейчас, поскольку мы являемся двумя постоянными членами Совета безопасности ООН», - заключила Захарова.

Ранее свои планы посетить Москву 9 мая подтвердили президент Сербии Александр Вучич, премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.