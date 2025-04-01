Милорад Додик записал видео у стен Московского Кремля

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом стало известно после того, как он опубликовал в соцсети X видео у стен Кремля.

«Я приехал в Москву. Каждое пребывание здесь я начинаю с посещения памятника Неизвестному солдату, чтобы отдать дань уважения 28 миллионам россиян, погибших во Второй мировой войне», - написал Додик.

Также лидер боснийских сербов написал, что будет снова в Москве 9 мая в День Победы по приглашению президента России Владимира Путина.

«Я снова буду здесь 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-й годовщины Победы над фашизмом», - заключил глава Республики Сербской.

Напомним, что 26 февраля суд Боснии и Герцеговицы приговорил Милорада Додика к шести годам лишения политической деятельности и тюремному сроку. После вынесенного приговора сам лидер боснийских сербов заявил, что не будет покидать свою республику.

Также замглавы правительства Сербии Александр Вулин не исключил вероятность того, что Милорада Додика могут захватить силы военного контингента ЕС.