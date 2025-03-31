Приговор в отношении главы парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «быстро состряпан» Парижем с тем, чтобы устранить конкурента в преддверии президентских выборов 2027 года, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что суд признал Марин Ле Пен и восемь других депутатов Европарламента виновными в растрате средств Евросоюза.

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«Главный смысл этого быстро состряпанного решения — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, Пятая Республика «окончательно себя дискредитировала», французам следует «подумать над учреждением шестой».