Захарова пообещала жесткий ответ на высылку дипломатов Молдавией

Необоснованное решение властей Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата. Поводом к этому послужила их деятельность, «противоречащая дипломатическому статусу».

Захарова назвала данное решение «необоснованным». По ее мнению, высылка российских дипломатов является «частью антироссийского курса Кишинева, который задался постыдной целью полного разрушения имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений вопреки настрою большинства граждан республики».

«Посольство России в Кишиневе действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела Молдавии», — отметила Захарова.

В заключение она пообещала «адекватный жесткий ответ» на высылку российских дипломатов.