Объяснены перспективы очередного повышения пенсионного возраста

Ни в правительстве, ни в Госдуме сегодня повышение пенсионного возраста россиян не рассматривается и не обсуждается. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Хочу успокоить и заверить, что в комитете законопроектов никаких на эту тему нет, ни про какое повышение возраста. Не рассматриваются и не готовятся. То же самое в правительстве: ни на одной встрече подобные вещи не обсуждаются. Напомню, что в 2018 году был увеличен пенсионный возраст и еще только заканчивается так называемый переходный период», — цитирует ТАСС Ярослава Нилова.

Сообщения о повышении пенсионного возраста появились в некоторых СМИ после предложения повысить возраст молодежи в России до 44 лет в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пенсионная реформа, которая завершится в России в 2028 году, предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Возраст начала выплаты социальной пенсии повысится до 65 лет для женщин и до 70 лет для мужчин.

Сейчас в линейках многих банков есть карты для пенсионеров. По ним для клиентов старшего возраста предлагаются льготная стоимость обслуживания, категории кэшбэка, оплата ЖКУ без комиссии, часто есть процент на остаток, что позволяет пенсионерам накапливать сбережения. Правда, для получения выгодных условий держателю карты может быть необходимо перевести на нее начисление пенсии или пособий. Аналитик Банки.ру Эряния Бочкина составила перечень примеров таких карт:«Пенсионная карта»от Газпромбанка

«Пенсионная карта» от Т-Банка

«Дебетовая карта для пенсионеров» от ВТБ

«Пенсионная карта» от ПСБ

«Пенсионная карта "ОТП Забота"» от ОТП Банка

«Пенсионная карта» от Банка «Левобережный»