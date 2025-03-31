В ГД заявили об агрессивно-русофобских настроениях в окружении Трампа

Президент США Дональд Трамп занял пост главы страны в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе, поэтому неудивительно, что в его окружении есть «советники, пытающиеся науськивать его против России». Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, передает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что в окружении президента Соединенных Штатов набирают влияние агрессивно настроенные к России советники.

Комментируя это, Хамитов указал, что Трамп стал главой США «в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе», поэтому неудивительно, что и в его окружении оказались «советники, пытающиеся науськивать его против России». Он добавил, что данные настроения усилились после начала СВО, когда РФ четко и решительно заявила об отстаивании собственных интересов и теперь эти силы «будут стараться любыми путями расстроить стремление Москвы и ее партнеров к мирному урегулированию».

«Достаточно вспомнить ту лавину критики, которая обрушилась на Трампа за налаживание контактов с Россией. Хочется еще раз подчеркнуть, что наша страна не намерена поступаться своими целями ради чьего бы то ни было одобрения», — отметил Хамитов.

Он подчеркнул, что, независимо от мнения различных «советников», РФ продолжит работать в интересах безопасности собственного народа, опираясь исключительно на «реалии на земле, а не советы западных кликуш, которые делают бизнес на человеческих судьбах».