Захарова назвала водевилем обвинения Молдавии и видео у посольства РФ в Кишиневе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала водевилем скандал в СМИ с видеозаписью у российского посольства в Кишиневе и обвинения со стороны властей Молдавии во вмешательстве во внутренние дела республики.

"Кишинев пытался раскрутить тему с какими-то видео вокруг российского посольства, привязаться к российскому послу за якобы вмешательство во внутренние дела Молдавии (или уже при помощи [президента Молдавии Майи] Санду Румынии?). Водевиль просто. Комментировать выдернутые кадры и видео клиппинг Санду дело пустое", - написала дипломат в Telegram-канале.

"Но вот что хотелось бы напомнить всем: оказание помощи российским гражданам, это прямая обязанность российских дипломатов. Так было, есть и будет", - добавила Захарова.

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге в понедельник, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В качестве доказательства начальник службы привел видео.

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров назвал эти обвинениями инсинуациями и призвал власти Молдавии вернуться к обсуждению спорных вопросов в рамках межгосударственного диалога, а не скандалов в СМИ. В понедельник дипломат посетил МИД республики, где ему вручили ноту, в которой объявили трех сотрудников посольства России персонами нон грата.

Россия неоднократно отвергала обвинения Кишинева во вмешательстве во внутренние дела республики. Отношения между двумя странами охладели в 2021 году после прихода к власти в Молдавии Майи Санду и ее прозападной Партии действия и солидарности.