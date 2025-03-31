Депутат Журавлев прокомментировал отказ Армении от финансирования ОДКБ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал отказ Армении от финансирования ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Журавлева, такое решение со стороны Армении показывает желание Еревана «выслужиться» перед странами Запада. Он также добавил, что парламент Армении даже принял резолюцию о вступлении в Евросоюз — такой документ, по словам Журавлева, не имеет силы даже в виде формальности.

«Сейчас отказываются платить в ОДКБ, и сразу возникает вопрос: а платили ли когда-нибудь? В открытых источниках об этом нет никакой информации. <...> Пусть уже <...> выйдет, наконец, из организации, разорвет все связи с Россией – и будет очень быстро поглощена соседями, у которых к Армении, между прочим, сохраняются территориальные претензии. Никто из НАТО или ЕС и пальцем не пошевелит, чтобы помочь», — добавил он.

Ранее Армения сообщила, что не будет платить взнос в ОДКБ.