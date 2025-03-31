Посол России призвал власти Молдавии к одному действию

Кишиневу следует вернуть отношения с Москвой в нормальное русло. К таким действиям власти Молдавии призвал посол России в республике Олег Озеров, передает РИА Новости.

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«Необходимо перевести наши отношения обратно в форму нормального межгосударственного диалога, основанного на правовых документах, подписанных между нашими странами — международно-правовых документах, их много», — заявил он.

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Дипломат подчеркнул, что в рамках существующих международно-правовых документов стороны могут на правовой основе работать над решением всех возникающих между ними спорных вопросов.

В понедельник 31 марта Олега Озерова вызвали в МИД Молдавии из-за обвинений со стороны спецслужб страны. В свою очередь, дипломат опроверг заявления о якобы имевшем место укрывательстве посольством объявленного в розыск молдавского оппозиционера Александра Нестеровского.