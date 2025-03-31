Президент Финляндии захотел принудить Россию к миру

Запад «должен принудить к миру» Россию, так как она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает газета Financial Times (FT).

«Россия на данном этапе не хочет мира. Поэтому нам нужно принудить Россию к миру», — отметил глава государства.

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При этом Стубб добавил, что призывы России к окончанию боевых действий и урегулированию конфликта на Украине являются «блефом». По его словам, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс затягивается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс займет много времени из-за уточнения деталей и интересов сторон.