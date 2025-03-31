МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата

Министерство иностранных дел Молдавии объявило трех сотрудников российского посольства в Кишиневе персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснили в молдавском ведомстве, дипломаты вели деятельность, которая «противоречит дипломатическому статусу». При этом, ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что российское посольство оказало помощь депутату Александру Нестеровскому, который пытался скрыться от правосудия.

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу», — сообщили в МИД Молдавии.

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