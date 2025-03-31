МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата

Министерство иностранных дел Молдавии объявило трёх сотрудников посольства России персонами нон грата.

Об этом говорится в Telegram-канале молдавского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел передало российскому дипломату записку, в которой трое сотрудников российского посольства были объявлены персонами нон грата», — сообщили в МИД.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT назвал происходящие в Молдавии события чистым тоталитаризмом.