МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата

МИД Молдавии объявил трёх сотрудников посольства России персонами нон грата
Министерство иностранных дел Молдавии объявило трёх сотрудников посольства России персонами нон грата.
Об этом говорится в Telegram-канале молдавского внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел передало российскому дипломату записку, в которой трое сотрудников российского посольства были объявлены персонами нон грата», — сообщили в МИД.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT назвал происходящие в Молдавии события чистым тоталитаризмом.