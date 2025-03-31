Каллас попросила Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине

Газета.Ru

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Россию проявить «добрую волю», освободив военнопленных и передав Киеву детей, якобы насильно депортированных с Украины. Ее слова приводит телеканал N-tv.

Каллас утверждает, что Россия «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров». В связи с этим, по ее словам, главный вопрос для Евросоюза – как оказать большее давление на Москву. Глава дипломатии ЕС в очередной раз призвала РФ добровольно остановить боевые действия.

«Но сейчас, я думаю, нужно, чтобы Россия также согласилась, прекратила огонь, продвинулась дальше, проявила добрую волю, вернув украинских детей, которые были депортированы в Россию, или освободив военнопленных. Они могут многое продемонстрировать. Поэтому США также должны оказать большее давления на Россию, чтобы остановить эту войну», — сказала Каллас.

Накануне ирландский журналист Чейз Боуз заявил, что Россия ведет переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, в то время как страны Европы желают его продолжения. По его мнению, нежелание Европы завершать боевые действия на Украине становится все более очевидным.

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