Генпрокуратура попросила снять запрет с «Талибана»* в России

Генпрокуратура России направила в Верховный суд заявление с просьбой приостановить запрет движения «Талибан»* в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Верховного суда заявили, что административное исковое заявление генпрокурора РФ, касающееся движения «Талибан»*, было принято в производство. Судебное разбирательство назначено на 14:00 17 апреля.

В 2024 году МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. В декабре в РФ приняли закон, позволяющий это сделать (в законе используется формулировка «временная приостановка запрета деятельности).

Документ позволяет приостанавливать запрет на деятельность организаций, ранее признанных террористическими. В законе подчеркивается, что запрет может быть «временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя».

Для приостановки запрета потребуются фактические данные о том, что организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». В конце января 2025-го в МИД сообщили, что процесс приостановки запрета в отношении «Талибана»* уже идет.

*движение запрещено в РФ.