Захарова жестко высказалась о приговоре Ле Пен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала приговор, вынесенный экс-кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее суд в Париже признал Ле Пен, экс-главу ультраправой партии «Национальное объединение», виновной по делу о растрате денег Европарламента. Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года: два из них будут представлять собой условный срок, еще два - домашний арест с электронным браслетом.

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Также Ле Пен запретили избираться в органы власти в течение пяти лет. Из-за этого она не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2027 года.

«Агония либеральной демократии», - так приговор Ле Пен оценила Захарова.

Ле Пен оштрафовали на сто тысяч евро. Ее партия, также признанная виновной, была приговорена к штрафу в два миллиона евро, включая выплату одного миллиона в полном объеме. Еще один миллион будет взыскан в случае повторного нарушения. Ле Пен намерена обжаловать приговор.