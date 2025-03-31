Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии

Приговор главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен указывает на агонию либеральной демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

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«Агония либеральной демократии», — отметила дипломат.

Ранее парижский суд вынес вердикт по делу Ле Пен. Ее и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными по делу о парламентских ассистентах.

Ле Пен приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых являются условным сроком. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Политик также не сможет избираться на государственные должности в течение пяти лет.