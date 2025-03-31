Все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приговор главе правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает РИА Новости.

«Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм», — сказал он.

По словам Пескова, наблюдения Москвы по европейским столицам говорят, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.

Суд приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года

Ранее стало известно, что парижский суд признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.