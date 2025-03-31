В России заявили о кардинально меняющихся отношениях с США

Россия и и США переходят от слабого улучшения отношений к их ухудшению. О «кардинально меняющейся ситуации» между двумя странами заявил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По мнению эксперта, этого же мнения придерживаются и представители российской власти. К признакам ухудшения отношений Марков отнес угрозы новых санкций со стороны президента США Дональда Трампа и несогласие американского лидера по вопросу нелегитимности Владимира Зеленского. Также политолог отметил, что вопросы о перемирии на Украине зашли в «тягучий неясный тоннель».

«Вывод, который делают в России: или Трампу не хватает силы, или ему не хватает воли, чтобы идти к реальному миру. (...) Поэтому надо готовиться не к миру, а к обострению гибридной войны с Западом», — подытожил Марков.

Ранее сообщалось, что заявления президента США о злости на российского коллегу Владимира Путина связаны с тем, что в Белом доме набирают влияние агрессивно настроенные по отношению к России советники американского лидера.