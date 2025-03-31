В Госдуме раскритиковали отказ Армении от финансирования ОДКБ

Национальная Служба Новостей

Отказ Армении от финансирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отдаляет страну от России. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме раскритиковали отказ Армении от финансирования ОДКБ
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По его словам, такая позиция армянских властей не укрепляет отношения Москвы и Еревана.

«А значит, эта позиция не способствует развитию безопасности в регионе», - заключил он.

Ранее Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование ОДКБ, пишут «Известия».

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