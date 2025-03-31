Кремль фиксирует доказательства попыток США и Великобритании нанести поражение России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента [России Владимира] Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал данные The New York Times (NYT) о роли США в координировании действий украинских военных в рамках конфликта.