Путин объяснил назначение Баканова в Роскосмос

Президент России Владимир Путин рассказал, что решил назначить Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса из-за его успехов на прежних должностях, в том числе в спутниковой компании "Гонец".
Речь об этом зашла на первой встрече Путина с Бакановым как главой Роскосмоса.
"Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?" - поинтересовался глава государства.
Баканов эти слова подтвердил и поделился другими деталями.
"Я родился в городе Ленинск, в семье инженера. Папа мой заканчивал академию имени А. Ф. Можайского. И так сложилось, что работал на Байконуре в то время, когда я родился", - пояснил он.
На что Путин с улыбкой отреагировал:
"Ну, вас назначили руководителем Роскосмоса не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец".