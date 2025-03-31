Путин объяснил назначение Баканова в Роскосмос

Президент России Владимир Путин рассказал, что решил назначить Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса из-за его успехов на прежних должностях, в том числе в спутниковой компании "Гонец".

Речь об этом зашла на первой встрече Путина с Бакановым как главой Роскосмоса.

"Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?" - поинтересовался глава государства.

Баканов эти слова подтвердил и поделился другими деталями.

"Я родился в городе Ленинск, в семье инженера. Папа мой заканчивал академию имени А. Ф. Можайского. И так сложилось, что работал на Байконуре в то время, когда я родился", - пояснил он.

На что Путин с улыбкой отреагировал: