В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом пока не значится в графике российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, ожидается ли на этой неделе общение лидеров России и США.

«Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора (…) Президент Путин остается открытым для общения, и при необходимости такой разговор может состояться весьма оперативно», - заметил Дмитрий Песков.

Напомним, что 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. В ходе него российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Трамп назвал беседу «очень хорошей» и сообщил, что США и Россия продолжат работу над тем, чтобы добиться полного прекращения огня.