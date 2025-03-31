В Кремле прокомментировали возможную сделку РФ и США по металлам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не подписывали документы о совместных проектах по редкоземельным металлам. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что санкции и ограничения для американских компаний продолжают действовать. В то же время он указал, что некоторые американские компании проявляют интерес к проектам по редкоземельными металлами в России.

«Пока нет конкретики, но интерес, очевидно проявляется. Интерес этот взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами», - подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предложить США проекты в области редкоземельных металлов. По его словам, речь идет о партнерстве не только с административными и правительственными структурами, но и с частными компаниями. Путин указывал, что у России «на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине».

Администрация президента США Дональда Трампа планирует получить доступ к украинским редкоземельным металлам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву. На прошлой неделе появилась информация, что проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны.

Текущая версия соглашения подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и металлов будут передаваться в специальный фонд. Украину обяжут передавать США информацию обо всех добывающих проектах. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента.