Президент США Дональд Трамп смягчил риторику в отношении российского лидера Владимира Путина после резких высказываний в его адрес.

Как пишет издание Politico, Трамп заявил, что доверяет Путину и поступает правильно, пытаясь заключить мирное соглашение об урегулировании конфликта.

«Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно», — отметил американский лидер.

Он также сообщил, что всегда хорошо ладил с Владимиром Путиным.

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Ранее Трамп не согласился с утверждением журналистов, что его отношения с российским лидером «находятся в нижней точке».