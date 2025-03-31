МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Лучшим лекарством от острой формы русофобии европейских политиков являются новейшие российские ракеты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. <…> Лечение симптоматическое. Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник". В особо серьезных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа "Ярса" и "Сармата", - написал политик в Telegram-канале.

По его словам, русофобия возникает на "почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев" и чередуется маниакальной и депрессивной стадией. "Маниакальной стадии свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки. Иногда заканчивается неконтролируемым мочеиспусканием и дефекацией. Примеры больных в маниакальной стадии - пациенты [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер Великобритании Кир] Стармер, [президент Финляндии Александер] Стубб и ряд других европейских политиков", - отметил Медведев.

Депрессивная стадия, как поясняет политик, характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством. "Больной в депрессивной стадии русомании способен нанести вред самому себе, включая самостерилизацию (самокастрацию). В настоящий момент чаще наблюдается у женщин: [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен, [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Кая Каллас, либо у гермафродитов, страдающих наркозависимостью: пациенты [Владимир] Зеленский, [Михаил] Саакашвили", - подчеркнул зампред Совбеза.