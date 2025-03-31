Лекарственными препаратами для заболевших русофобией западных политиков является современное российское оружие, в том числе ядерные комплексы «Ярс» и «Сармат». Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению Дмитрия Медведева, значительная часть европейских политиков, в том числе французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб, «заболела русофобией в острой форме».

При этом у такого состояния, возникшего «на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев», есть две стадии, отметил российский политик.

«Маниакальной стадии свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки», - пояснил Дмитрий Медведев.

А вот больные в депрессивной стадии русофобии способны нанести вред самим себе. И такой вариант наблюдается у представительниц европейских властных структур Урсулы фон дер Ляйен и Каи Калласс, а также у украинского и грузинского политиков Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили, уверен Медведев.

«Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа «Калибр», «Оникс», «Искандер» и мощного многокомпонентного транквилизатора «Орешник». В особо серьезных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа «Ярса» и «Сармата», - заметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее на фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, «коалиция желающих» начала обсуждать отправку миротворческих сил. Группа стран во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером предлагает разместить на Украине европейские силы. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.