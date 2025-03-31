Захарова прокомментировала поджог могилы российского военкора

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поджог могилы корреспондента Александра Федорчака. Как сообщают «Известия», дипломат напомнила, что Россия борется с «вурдалаками».

Федорчака похоронили в родном поселке Нижнегорский в Крыму 28 марта. 31 марта стало известно, что вандалы сожгли и разгромили его могилу. Кроме того, пострадали захоронения российских военных.

«Против кого боремся — против вурдалаков», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, что Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель «Звезды» Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта. После гибели журналистов СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.