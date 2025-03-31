Полномочия правительства РФ предложили расширить

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать Центробанк проводить денежно-кредитную политику при координации с Правительством. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости.

Соавторами документа стали лидер партии, депутат Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Проектом закона предлагается обязать Банк России разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации Правительства.

Миронов пояснил, что подобная мера позволит кабмину напрямую влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка. В то же время Правительство разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки.

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее отметил в разговоре с «Парламентской газетой», что инфляция держится на стабильном уровне, но в последнее время с финансового рынка приходят сигналы, что она начала снижаться. Этому помогает как внешнеполитическая ситуация, так и укрепляющийся рубль. Вполне возможно, на следующем заседании совета директоров Центрального банка эти обстоятельства получат должную оценку и ключевую ставку снизят на 0,5 процента, заключил парламентарий.