Южная Корея может снять санкции против РФ вслед за США

Южная Корея может отменить санкций против России, если это сделают США. Об этом РИА Новости рассказал источник в сфере внешней торговли Сеула со ссылкой на чиновников.

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«В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене», — рассказал собеседник агентства.

В феврале МИД Южной Кореи сообщил, что Сеул продолжает общение с Китаем и Россией, наряду с США, после того, как к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей. Вашингтон рассчитывает вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.