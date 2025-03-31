Европейский союз (ЕС) идет по пути саморазрушения, о чем свидетельствует нежелание Брюсселя урегулировать конфликт на Украине и настрой на конфронтацию с Россией. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«А что касается решимости Брюсселя идти до конца — это, скорее, движение к саморазрушению ЕС», — отметил дипломат.

Логвинов добавил, что Евросоюз упустил возможность для успешного участия в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, так как выбрал путь эскалации ситуации и отказа от диалога с Россией.